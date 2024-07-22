Пожежі на Миколаївщині 21 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

У неділю 21 липня у Миколаєві та області зареєстрували 30 пожеж. Майже у всіх випадках на відкритих територіях горів сухостій, чагарники та пожнивні залишки.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївщини, пожежі виникли у всіх районах області на загальній площі понад 26 гектарів.

За словами рятувальників, переважними причинами займань слугувало необережне поводження з вогнем, у декількох випадках — ймовірні підпали.

Щодо житлового сектору, то пожежі двічі зафіксовані у Миколаївському районі. У селі Новоселівка на приватній території спочатку зайнявся автомобіль Opel Zafira, а згодом загорілась дерев’яна споруда, сміття та паливні брикети, які знаходились поруч. Площа горіння легковика склала 3 квадратні метри, іншого — 20 квадратних метрів.

Другий випадок пожежі споруди господарчого призначення зафіксували та ліквідували у селі Нечаяне.

Пожежі на Миколаївщині 21 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 21 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 21 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Також у Корабельному районі Миколаєва загасили пожежу господарчої споруди (на площі 24 квадратних метра), дров та сухої трави (150 квадратних метра). Вогонь встиг охопити стіни та вікна житлового будинку. Але вогнеборці не допустили розповсюдження полум’я всередину оселі.

Всього від ДСНС працювали 127 надзвичайників та 33 одиниці техніки.

Пожежі на Миколаївщині 21 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 21 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 21 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, від початку цього року в Україні пожежі охопили майже 26 тисяч гектарів землі. У ДСНС заявили, що у 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах — людська недбалість.