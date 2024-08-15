Минулої доби 14 серпня у Миколаївській області виникло 32 пожежі. Сім разів горіло в житловому секторі, 24 — в природних екосистемах та один раз було займання автомобіля.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У селі Романово-Булгакове Баштанського району під час ліквідації пожежі житлового будинку виявили тіла двох загиблих чоловіків. Для зʼясування обставин на місці працювали також співробітники поліції.
Пожежі в природних екосистемах реєструвались в усіх районах області. Загальна площа горінь склала понад 25 гектарів. Від знищення вогнеборцям вдалось врятовати пʼять житлових будинків, чотири господарчі споруди та чотири гаражі.
Переважна частина займань сталась через необережне поводження з вогнем. До гасіння залучались понад 120 вогнеборців та 32 спецавтомобілі.
Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.
Минулої доби 14 серпня у Миколаївській області виникло 32 пожежі. Сім разів горіло в житловому секторі, 24 — в природних екосистемах та один раз було займання автомобіля.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У селі Романово-Булгакове Баштанського району під час ліквідації пожежі житлового будинку виявили тіла двох загиблих чоловіків. Для зʼясування обставин на місці працювали також співробітники поліції.
Пожежі в природних екосистемах реєструвались в усіх районах області. Загальна площа горінь склала понад 25 гектарів. Від знищення вогнеборцям вдалось врятовати пʼять житлових будинків, чотири господарчі споруди та чотири гаражі.
Переважна частина займань сталась через необережне поводження з вогнем. До гасіння залучались понад 120 вогнеборців та 32 спецавтомобілі.
Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.