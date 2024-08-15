Пожежі у Миколаївській області 14 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби 14 серпня у Миколаївській області виникло 32 пожежі. Сім разів горіло в житловому секторі, 24 — в природних екосистемах та один раз було займання автомобіля.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Романово-Булгакове Баштанського району під час ліквідації пожежі житлового будинку виявили тіла двох загиблих чоловіків. Для зʼясування обставин на місці працювали також співробітники поліції.

Пожежі в природних екосистемах реєструвались в усіх районах області. Загальна площа горінь склала понад 25 гектарів. Від знищення вогнеборцям вдалось врятовати пʼять житлових будинків, чотири господарчі споруди та чотири гаражі.

Пожежі у Миколаївській області 14 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 14 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 14 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Переважна частина займань сталась через необережне поводження з вогнем. До гасіння залучались понад 120 вогнеборців та 32 спецавтомобілі.

Пожежі у Миколаївській області 14 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 14 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 14 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.