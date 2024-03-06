Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС

У вівторок, 5 березня, вогнеборці шість разів залучались для ліквідації пожеж в природних екосистемах Миколаївської області. Усі випадки спалаху почалися через необережне поводження з вогнем.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

Горіння сухої трави, чагарників, сміття, очерету на відкритих територіях та сухостою в лісосмузі зареєстровані у селищі міського типу Криве Озеро Кривоозерського району, селі Краснівка, у Первомайську, за межами селища міського типу Ольшанське, селі Мішково-Погорілове та селі Великоолександівка Баштанського району.

Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС

Загальна площа горіння склала майже 10 гектарів. В усіх випадках причинами займань стали необережне поводження з вогнем.

Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС

У ДСНС наголошують, що пожежі сухостоїв дуже небезпечні, для їх ліквідації залучається величезна кількість людських та матеріальних ресурсів.

«Громадяни, не паліть сухостій, побережіть себе, своє здоровʼя, не наражайте на небезпеку оточуючих та навколишнє середовище», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники 4 березня здійснили три виїзди на гасіння пожеж в екосистемах Миколаєва та області.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.