Пожежі в екосистемах Миколаївщини 11 березня / Фото: ДСНС

Минулої доби, 11 березня, на Миколаївщині горіли екосистеми. Сухостій, очерет та чагарники вигоріли на загальній площі понад 12 гектар.

Причиною знову стало необережне поводження з вогнем та навмисні підпали, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що із 13 епізодів, які стались вчора, в багатьох випадках під загрозою знищення вогнем опинявся житловий сектор. Вогнеборцям вдалось вберегти два житлові будинки та господарчі споруди.

«Рятувальники Миколаївщини щодня розповідають про небезпеку пожеж сухостоїв, про жахливі наслідки, які можуть бути. Сьогодні ми просто покажемо вам світлини. На них видно, як горить наша миколаївська земля, як вогонь знищує її, нещадно випалює екосистему. Дуже шкода бачити таке, важко гасити такі пожежі через важкодоступність осередків горінь, страшно усвідомлювати, скільки лиха щодня завдається природі», — наголосили в ДСНС.

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 11 березня / Фото: ДСНС

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 11 березня / Фото: ДСНС

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 11 березня / Фото: ДСНС

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 11 березня / Фото: ДСНС

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.