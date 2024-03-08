Пожежі в екосистемах Миколаївщини. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У четвер, 7 березня, вогнеборці шість разів залучались для ліквідації пожеж в природних екосистемах Миколаївської області.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Горіли суха трава, сміття та очерет на відкритих територіях Вознесенського, Первомайського, Баштанських районах області та у Миколаєві.

За інформацією рятувальників, загальна площа яку пройшов вогонь склала понад 7,5 гектарів.

«В більшості випадків причинами займання слугував підпал», — додають в ДСНС.

Нагадаємо, рятувальники 4 березня здійснили три виїзди на гасіння пожеж в екосистемах Миколаєва та області.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.