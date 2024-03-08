У четвер, 7 березня, вогнеборці шість разів залучались для ліквідації пожеж в природних екосистемах Миколаївської області.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Горіли суха трава, сміття та очерет на відкритих територіях Вознесенського, Первомайського, Баштанських районах області та у Миколаєві.
За інформацією рятувальників, загальна площа яку пройшов вогонь склала понад 7,5 гектарів.
«В більшості випадків причинами займання слугував підпал», — додають в ДСНС.
Нагадаємо, рятувальники 4 березня здійснили три виїзди на гасіння пожеж в екосистемах Миколаєва та області.
Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.
Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.
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У четвер, 7 березня, вогнеборці шість разів залучались для ліквідації пожеж в природних екосистемах Миколаївської області.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Горіли суха трава, сміття та очерет на відкритих територіях Вознесенського, Первомайського, Баштанських районах області та у Миколаєві.
За інформацією рятувальників, загальна площа яку пройшов вогонь склала понад 7,5 гектарів.
«В більшості випадків причинами займання слугував підпал», — додають в ДСНС.
Нагадаємо, рятувальники 4 березня здійснили три виїзди на гасіння пожеж в екосистемах Миколаєва та області.
Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.
Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.