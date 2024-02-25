у Миколаєві сталися пожежі в будинку та в меблевому цеху. Фото: ГУ ДСНС

Протягом останньої доби у Миколаєві сталися пожежі в будинку та в меблевому цеху.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Горів житловий будинок по вулиці Райдужній. Вогнеборці ліквідували горіння на площі 5 квадратних метрів, не допустивши розповсюдження полум’я та врятували від знищення помешкання. Причина пожежі встановлюється.

Також підрозділи ДСНС загасили займання в одноповерховій будівлі меблевого цеху в Інгульському районі Миколаєва. Тут через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей зайнявся утеплювач будівлі. Рятувальникам вдалось швидко приборкати горіння та ліквідувати пожежу площею 8 квадратних метрів. Постраждалих немає.

у Миколаєві сталися пожежі в будинку та в меблевому цеху. Фото: ГУ ДСНС у Миколаєві сталися пожежі в будинку та в меблевому цеху. Фото: ГУ ДСНС у Миколаєві сталися пожежі в будинку та в меблевому цеху. Фото: ГУ ДСНС

Всього до гасіння залучалось 18 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки ДСНС. Також працювали співробітники поліції та аварійна бригада АТ «Миколаївобленерго».

Нагадаємо, 18 лютого у Миколаєві горіли квартири у двох багатоповерхівках, евакуювали вісім людей.