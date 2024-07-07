Впродовж доби, 6 липня, на території Миколаївської області виникло 48 пожеж.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Зокрема горіло перекриття житлового будинку, що не експлуатується, в селі Василівка на Снігурівщині. Його ліквідувало відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини, не допустивши знищення всієї будівлі.

Фото: ГУ ДСНС Миколаївської області Фото: ГУ ДСНС Миколаївської області Фото: ГУ ДСНС Миколаївської області

Вогнеборці потушили пожежу сухої трави, пожнивних залишків, чагарників, сміття в Миколаївському, Баштанському, Вознесенському, Первомайському районах області та в Миколаєві.

Вогню загалом вдалось подолати відстань понад 60 га. В деяких випадках полум’я поширювалось на дачні будинки і господарчі споруди, тож рятувальникам доводилось відбивати його від сусідніх забудов.

Більше години знадобилось пожежним 1 ДПРЧ, щоб ліквідувати пожежу хвойної підстилки на території лісового урочища в мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві. Площа сягнула 900 квадратних метрів.

Нагадаємо, на Миколаївщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів області просять бути обачними та берегти природу.