Впродовж доби, 6 липня, на території Миколаївської області виникло 48 пожеж.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
Зокрема горіло перекриття житлового будинку, що не експлуатується, в селі Василівка на Снігурівщині. Його ліквідувало відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини, не допустивши знищення всієї будівлі.
Вогнеборці потушили пожежу сухої трави, пожнивних залишків, чагарників, сміття в Миколаївському, Баштанському, Вознесенському, Первомайському районах області та в Миколаєві.
Вогню загалом вдалось подолати відстань понад 60 га. В деяких випадках полум’я поширювалось на дачні будинки і господарчі споруди, тож рятувальникам доводилось відбивати його від сусідніх забудов.
Більше години знадобилось пожежним 1 ДПРЧ, щоб ліквідувати пожежу хвойної підстилки на території лісового урочища в мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві. Площа сягнула 900 квадратних метрів.
Нагадаємо, на Миколаївщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів області просять бути обачними та берегти природу.
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Впродовж доби, 6 липня, на території Миколаївської області виникло 48 пожеж.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
Зокрема горіло перекриття житлового будинку, що не експлуатується, в селі Василівка на Снігурівщині. Його ліквідувало відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини, не допустивши знищення всієї будівлі.
Вогнеборці потушили пожежу сухої трави, пожнивних залишків, чагарників, сміття в Миколаївському, Баштанському, Вознесенському, Первомайському районах області та в Миколаєві.
Вогню загалом вдалось подолати відстань понад 60 га. В деяких випадках полум’я поширювалось на дачні будинки і господарчі споруди, тож рятувальникам доводилось відбивати його від сусідніх забудов.
Більше години знадобилось пожежним 1 ДПРЧ, щоб ліквідувати пожежу хвойної підстилки на території лісового урочища в мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві. Площа сягнула 900 квадратних метрів.
Нагадаємо, на Миколаївщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів області просять бути обачними та берегти природу.