На Миколаївщині за останні чотири дні зафіксували майже 150 пожеж на відкритих територіях.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
За ці дні через пожежі згоріло 200 гектарів територій, серед яких — поля, ліса та лісосмуги.
«Майже щодня — масштабні пожежі в екосистемах, які впритул підступають до житлового сектору. Врятовано від вогню 25 житлових будинків, 5 дачних будинків, 9 господарчих будівель, літні кухні, гаражі», — додають рятувальники.
Нагадаємо, що протягом 11 липня у Миколаївській області зареєстрували 37 пожеж. Майже у всіх випадках горіла суха трава та чагарники.
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На Миколаївщині за останні чотири дні зафіксували майже 150 пожеж на відкритих територіях.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
За ці дні через пожежі згоріло 200 гектарів територій, серед яких — поля, ліса та лісосмуги.
«Майже щодня — масштабні пожежі в екосистемах, які впритул підступають до житлового сектору. Врятовано від вогню 25 житлових будинків, 5 дачних будинків, 9 господарчих будівель, літні кухні, гаражі», — додають рятувальники.
Нагадаємо, що протягом 11 липня у Миколаївській області зареєстрували 37 пожеж. Майже у всіх випадках горіла суха трава та чагарники.