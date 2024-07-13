Рятувальники на службі. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за останні чотири дні зафіксували майже 150 пожеж на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

За ці дні через пожежі згоріло 200 гектарів територій, серед яких — поля, ліса та лісосмуги.

«Майже щодня — масштабні пожежі в екосистемах, які впритул підступають до житлового сектору. Врятовано від вогню 25 житлових будинків, 5 дачних будинків, 9 господарчих будівель, літні кухні, гаражі», — додають рятувальники.

Рятувальники на службі. Фото: ДСНС Рятувальники на службі. Фото: ДСНС Рятувальники на службі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що протягом 11 липня у Миколаївській області зареєстрували 37 пожеж. Майже у всіх випадках горіла суха трава та чагарники.