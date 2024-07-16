Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У середу, 16 липня, на Миколаївщині через спеку зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Фахівці попереджають, що погодні умови сприяють поширенню вогню та просять жителів області бути обачними та берегти природу.

V клас пожежної небезпеки очікується у:

Первомайську

Вознесенську

Баштанці

Миколаєві

Очакові

Нагадаємо, що у середу, 10 липня у селі Зайчевське, що на Миколаївщині загорівся сухостій та вогонь почав швидко «підступати» до дачних будинків.

Раніше 8 липня в Миколаївській області вогнеборці загасили 36 пожеж. Горіли суха трава, чагарники та поля з пшеницею.