У середу, 16 липня, на Миколаївщині через спеку зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Фахівці попереджають, що погодні умови сприяють поширенню вогню та просять жителів області бути обачними та берегти природу.
V клас пожежної небезпеки очікується у:
Нагадаємо, що у середу, 10 липня у селі Зайчевське, що на Миколаївщині загорівся сухостій та вогонь почав швидко «підступати» до дачних будинків.
Раніше 8 липня в Миколаївській області вогнеборці загасили 36 пожеж. Горіли суха трава, чагарники та поля з пшеницею.
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У середу, 16 липня, на Миколаївщині через спеку зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Фахівці попереджають, що погодні умови сприяють поширенню вогню та просять жителів області бути обачними та берегти природу.
V клас пожежної небезпеки очікується у:
Нагадаємо, що у середу, 10 липня у селі Зайчевське, що на Миколаївщині загорівся сухостій та вогонь почав швидко «підступати» до дачних будинків.
Раніше 8 липня в Миколаївській області вогнеборці загасили 36 пожеж. Горіли суха трава, чагарники та поля з пшеницею.