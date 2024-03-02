У селі Поділля у Вознесенському районі Миколаївщини на території приватного домовладіння загорілась лазня.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївсьій області.

Повідомляється, що 1 березня о 20:29 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу, за вказаною адресою виїхали вогнеборці 11-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Оперативними діями пожежу площею 30 квадратних метрів ліквідували о 21:34, її причина встановлюється. Вдалось врятувати поруч розташовані житловий будинок, гараж та господарчу споруду.

Від ДСНС працювало 4 вогнеборці та 1 техніка. Додатково залучались правоохоронні органи.

Нагадаємо, вранці, 2 березня, за селом Мішково-Погорілове загорілось сміттєзвалище.