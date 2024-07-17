Вдень 17 липня в Миколаєві виникла пожежа на території об'єкта, який наразі не експлуатується.
Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, пожежу ліквідовано на площі 300 квадратних метрів.
Зазначається, що на місце події працювали відділення 2, 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Додатково для підвозу води направлено водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Від гарнізону ДСНС залучались 25 вогнеборців та 8 спецавтомобілів.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що за добу, 16 липня, у Миколаєві та області ліквідували 49 пожеж загальною площею майже 100 гектарів. Більшість займань виникло через необережне поводження з вогнем.
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Вдень 17 липня в Миколаєві виникла пожежа на території об'єкта, який наразі не експлуатується.
Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, пожежу ліквідовано на площі 300 квадратних метрів.
Зазначається, що на місце події працювали відділення 2, 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Додатково для підвозу води направлено водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Від гарнізону ДСНС залучались 25 вогнеборців та 8 спецавтомобілів.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що за добу, 16 липня, у Миколаєві та області ліквідували 49 пожеж загальною площею майже 100 гектарів. Більшість займань виникло через необережне поводження з вогнем.