Пожежа у Миколаєві на території об'єкта, який наразі не експлуатується. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Вдень 17 липня в Миколаєві виникла пожежа на території об'єкта, який наразі не експлуатується.

Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, пожежу ліквідовано на площі 300 квадратних метрів.

Зазначається, що на місце події працювали відділення 2, 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Додатково для підвозу води направлено водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Пожежа у Миколаєві на території об'єкта, який наразі не експлуатується. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Пожежа у Миколаєві на території об'єкта, який наразі не експлуатується. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Пожежа у Миколаєві на території об'єкта, який наразі не експлуатується. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Пожежа у Миколаєві на території об'єкта, який наразі не експлуатується. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Від гарнізону ДСНС залучались 25 вогнеборців та 8 спецавтомобілів.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що за добу, 16 липня, у Миколаєві та області ліквідували 49 пожеж загальною площею майже 100 гектарів. Більшість займань виникло через необережне поводження з вогнем.