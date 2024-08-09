Вночі 8 серпня у Миколаївському районі на території об'єкта виникла пожежа сушильної камери для зерна.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаївському районі виникла пожежа на території обʼєкта. Скриншот з відео ДСНС У Миколаївському районі виникла пожежа на території обʼєкта. Скриншот з відео ДСНС

Зазначається, що від ДСНС до гасіння залучалось 20 вогнеборців та 6 спецавтомобілів.

«Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити збільшення масштабів горіння та о 01:56 пожежу загасили площею 100 квадратних метрів, її причина встановлюється», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня, у селищі Казанка Баштанського району загорілась дерев'яна господарча споруда на території приватного будинку.