Вночі 8 серпня у Миколаївському районі на території об'єкта виникла пожежа сушильної камери для зерна.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що від ДСНС до гасіння залучалось 20 вогнеборців та 6 спецавтомобілів.
«Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити збільшення масштабів горіння та о 01:56 пожежу загасили площею 100 квадратних метрів, її причина встановлюється», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 серпня, у селищі Казанка Баштанського району загорілась дерев'яна господарча споруда на території приватного будинку.
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Вночі 8 серпня у Миколаївському районі на території об'єкта виникла пожежа сушильної камери для зерна.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що від ДСНС до гасіння залучалось 20 вогнеборців та 6 спецавтомобілів.
«Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити збільшення масштабів горіння та о 01:56 пожежу загасили площею 100 квадратних метрів, її причина встановлюється», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 серпня, у селищі Казанка Баштанського району загорілась дерев'яна господарча споруда на території приватного будинку.