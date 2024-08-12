На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яку зафіксували 11 серпня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Про пожежу на АЕС стало відомо у неділю, 11 серпня. У Нікопольській РВА повідомили, що, за неофіційною інформацією, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини «у великій кількості». На пожежу відреагував президент Володимир Зеленський.
«Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації — в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу», — зазначив президент.
Вже у понеділок, 12 серпня, пожежа припинилася.
«Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі», – розповів Сергій Лисак.
В той же час компанія Росатом стверджує, що причиною пожежі нібито стала атака українських безпілотників на одну з градирень АЕС (це вежа, в якій охолоджується і конденсується пара, що пройшла через турбіни електростанції).
Нагадаємо, що в окупованому Енергодарі росіяни зареєстрували військову частину Росгвардії з юридичною адресою, яка збігається з адресою Запорізької атомної електростанції.
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На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яку зафіксували 11 серпня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Про пожежу на АЕС стало відомо у неділю, 11 серпня. У Нікопольській РВА повідомили, що, за неофіційною інформацією, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини «у великій кількості». На пожежу відреагував президент Володимир Зеленський.
«Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації — в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу», — зазначив президент.
Вже у понеділок, 12 серпня, пожежа припинилася.
«Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі», – розповів Сергій Лисак.
В той же час компанія Росатом стверджує, що причиною пожежі нібито стала атака українських безпілотників на одну з градирень АЕС (це вежа, в якій охолоджується і конденсується пара, що пройшла через турбіни електростанції).
Нагадаємо, що в окупованому Енергодарі росіяни зареєстрували військову частину Росгвардії з юридичною адресою, яка збігається з адресою Запорізької атомної електростанції.