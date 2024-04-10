Зниклий безвісти у Миколаєві Роман Інкулець / Фото: Нацполіція

На Миколаївщині правоохоронці встановлюють місцезнаходження неповнолітнього Романа Інкулець.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Миколаївським районним управлінням поліції встановлюється місцезнаходження 12-річного Інкулець Романа Олександровича, який сьогодні, 10 квітня, близько 16:30 вийшов з лікарні по вулиці Рюміна та до теперішнього часу не повернувся. Нині про місце знаходження неповнолітнього нічого невідомо.

Прикмети: зріст 144 см, русяве волосся, худорлявої статури. Був одягнутий у футболку та спортивні штани чорного кольору, взуття білого кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дитини або надати іншу корисну інформацію, повідомити до чергової частини Миколаївського райуправління поліції за телефонами: (0512) 53 19 05, 44 80 06, 063 898 78 97 або 102.

Нагадаємо, правоохоронці розшукали дівчат, які зникли у Южноукраїнську. За словами поліцейських, на розшук зниклих був задіяний увесь особовий склад відділення поліції. У результаті виявилось, що дівчата всі ці дні перебували у Дніпрі та не бажали повертатись додому.