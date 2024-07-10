Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

Працівники СБУ та Нацполіції затримали жінку, яка підозрюють у підпалі авто спецпризначенця Нацгвардії та підготовці диверсії проти ТЦК за вказівкою РФ.

Про це повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, жінка умисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення «Омега» Національної гвардії. Для цього вона придбала вогненебезпечний розпалювач та відслідкувала місце, де запарковане авто військового. Після погодження задуманого з представниками РФ жінка під час комендантської години підійшла до автомобіля Нацгвардії та підпалила його.

Щоб «звітувати» про виконане завдання, вона фотографувала на власний телефон всі свої дії. Відеозйомки росіяни планували використати для поширення фейків про «антиукраїнське підпілля» на Кіровоградщині. Правоохоронці затримали жінку протягом доби після вчиненого.

Пізніше в СБУ встановили, що наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК із застосуванням «коктейлю Молотова». За це їй обіцяли «грошову винагороду», розмір якої залежав від масштабу пожежі.

Затриманою виявилась 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору росіян вона потрапила на початку літа через активність в Телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку.

Під час обшуків у жінки вилучили мобільний телефон із доказами, а також складові для «коктейлю Молотова» та одяг, в якому фігурантка зробила підпал.

Затриманій повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинних дій за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, як СБУ затримали агентурну групу ФСБ РФ, керівником якої був пастор протестантської церкви. Він завербував своїх синів щоб шпигувати за підрозділами українських військ в Донецькій та Тернопільській областях.