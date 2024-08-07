СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські «Ланцети» на Миколаїв. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали агента РФ, який коригував повітряні удари дронів-камікадзе типу «Ланцет» та крилатих ракет на Миколаїв.

Як повідомляє Служба безпеки України, російська армія планувала отримати від чоловіка локації особового складу та бойової техніки, які обороняють місто.

Зазначається, що союзником РФ виявився 53-річний будівельник, який перебував на зв’язку з блогером-агентом ФСБ Сергієм Лебедєвим, який переховується в Донецьку. Через нього коригувальник отримував вказівки російської спецслужби розвідувати пункти базування українських військ.

«Будівельник об’їжджав територію міста та відслідковував геолокації Сил оборони. Одночасно він намагався «втемну» випитувати інформацію про ЗСУ у мешканців громади, яким виконував замовлення на ремонтні роботи. Отримані відомості чоловік відображав на гугл-карті у вигляді позначок українських об’єктів для відправлення «звіту» ФСБ», — йдеться у повідомленні.

СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські «Ланцети» на Миколаїв. Фото: СБУ СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські «Ланцети» на Миколаїв. Фото: СБУ

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за незаконне поширення інформації про переміщення зброї, бойових припасів в Україну, рух та переміщення ЗСУ, що передбачає частина 3 114-2 Кримінального кодексу України. Зараз зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, правоохоронці затримали жителя Одеси, якого підозрюють у підпалах службових авто Сил оборони за вказівкою російської спецслужби. Він діяв у Києві, Дніпрі та Одесі.