Затримані нелегали на Закарпатті. Фото: ДПСУ

У Закарпатській області двох таксистів затримали на спробі переправи через кордон вісьмох чоловіків-нелегалів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Зазначається, до нелегальної переправи причетна жінка із села Вилок та чоловік з міста Виноградів.

«Зловмисників виявили у ході реалізації інформації від оперативних співробітників Мукачівського прикордонного загону», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

За доставлення своїх клієнтів до місця незаконного перетинання кордону, ділки планували отримати від 7 до 11 тисяч доларів з кожного.

За словами затриманих чоловіків, вони приїхали на Закарпаття ще 2 місяці тому, щоб перетнути держрубіж. Заплативши незнайомому чоловіку по 10 тисяч доларів, вони очікували на їх переправлення в Угорщину. Усі ці місяці очікування вони власним коштом винаймали житло та харчувалися.

Наразі оперативники загону ретельно вивчають усі деталі організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду пʼять кримінальних проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.