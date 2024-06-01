На Миколаївщині відбудували 111 багатоквартирних будинків на загальну суму ₴300 млн, фото: НикВести

В рамках проєкту програми «ВідновиДІМ» Фонду енергоефективності у Миколаївській області відбудовують 111 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської військової агресії.

Про це під час форуму «Home Recovery: технології відновлення міста» повідомив фінансовий директор «Фонду енергоефективності» Микола Ільїнов, передають «НикВести».

Форум «Home Recovery: технології відновлення міста» відбувся 30 травня, у Миколаєві. Учасниками заходу стали близько 70 представників ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, – прим.), щоб обговорити питання енергоефективності.

— Як показує досвід, Миколаїв успішно розвивається у порівнянні з іншими містами України з питань енергоефективності та відновлення. Завдяки таким форумам відбувається комунікація між ОСББ, компаніями підрядників та міською радою. Це дозволяє ефективно впроваджувати заходи з відновлення, – розповів у коментарі «НикВести» Микола Ільїнов.

У Миколаєві відбувся «Home Recovery Forum: технології відновлення міста», фото «НикВести»

У Миколаєві відбувся «Home Recovery Forum: технології відновлення міста», фото «НикВести»

У Миколаєві відбувся «Home Recovery Forum: технології відновлення міста», фото «НикВести»

У Миколаєві відбувся «Home Recovery Forum: технології відновлення міста», фото «НикВести»

У Миколаєві відбувся «Home Recovery Forum: технології відновлення міста», фото «НикВести»

Крім того, він зазначив, що Миколаїв є лідером за кількістю поданих заявок на відновлення будинків за програмою «ВідновиДІМ».

— Миколаївська область добре оформляє заявки. Уже подано 165 заявок, із яких 111 уже в процесі відновлення – деякі багатоквартирні будинки уже повністю відновленні, проте більшість – в процесі відновлення. У середньому, за нашою статистикою, на відновлення одного багатоквартирного будинку йде 2,2 мільйони гривень, тобто вже понад 300 мільйонів гривень вкладено у відновлення будинків, – розповів Микола Ільїнов.

Також на форумі були представлені кращі приклади енергомодернізації будинків України.

«Впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі – не тільки економія на комунальних платежах для кожної людини, а й енергетична незалежність країни та її безпека», – підкреслила співзасновниця Центру житлового фонду та розвитку підприємств Тетяна Тимошина.

Читайте також статтю «НикВести» «Десятки тисяч людей залишились без дому: як миколаївцям отримати нове житло?».

Нагадаємо, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».