Один із цвинтарів із жертвами російської окупації в Україні. Фото: BBC

Українські правоохоронці розслідують понад 122 тисячі воєнних злочинів, які російські окупанти здійснили від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він додав, що вже встановили особи 511 злочинців. Стосовно окупантів є 80 вироків в українських судах.

За словами Андрія Костіна, Україні потрібна допомога міжнародної спільноти у документуванні, розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів.

— Але 99 з лишком відсотків усіх випадків буде розслідувано і розглянуто в Україні, — зазначив він.

Нагадаємо, правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 2 тисячі 523 порушень законів та звичаїв війни.