Українські правоохоронці розслідують понад 122 тисячі воєнних злочинів, які російські окупанти здійснили від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це в інтерв’ю Reuters заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Він додав, що вже встановили особи 511 злочинців. Стосовно окупантів є 80 вироків в українських судах.
За словами Андрія Костіна, Україні потрібна допомога міжнародної спільноти у документуванні, розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів.
— Але 99 з лишком відсотків усіх випадків буде розслідувано і розглянуто в Україні, — зазначив він.
Нагадаємо, правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 2 тисячі 523 порушень законів та звичаїв війни.
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Українські правоохоронці розслідують понад 122 тисячі воєнних злочинів, які російські окупанти здійснили від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це в інтерв’ю Reuters заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Він додав, що вже встановили особи 511 злочинців. Стосовно окупантів є 80 вироків в українських судах.
За словами Андрія Костіна, Україні потрібна допомога міжнародної спільноти у документуванні, розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів.
— Але 99 з лишком відсотків усіх випадків буде розслідувано і розглянуто в Україні, — зазначив він.
Нагадаємо, правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 2 тисячі 523 порушень законів та звичаїв війни.