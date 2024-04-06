Прорив дамби в Орську. Фото: Урал56.ру

Ввечері 5 квітня, близько 20:30, в місті Орськ Оренбурзької області Росії стався прорив дамби. У зону затоплення потрапили понад чотири тисячі будинків та понад 10 тисяч місцевих мешканців.

Про це пише російське опозиційне видання «Медуза».

Безпосередньо в Орську підтоплено майже дві з половиною тисячі будинків, заявила влада регіону. Близько чотирьох тисяч людей було евакуйовано.

Рівень води в річці Урал піднявся на понад дев'ять метрів (небезпечним вважається рівень 930 сантиметрів).

Найсильніше від повені постраждав мікрорайон Орська Старе місто. В'їзди до району перекриті, туди можна потрапити лише човном чи іншому спецтранспорті рятувальників. У районі спостерігаються проблеми зі зв'язком та інтернетом.

Прорив дамби в Орську. Фото: Урал56.ру Прорив дамби в Орську. Фото: Урал56.ру

За ніч під воду пішла набережна Оренбурга (приблизно за 270 кілометрів від Орська). Мер міста Сергій Салмін закликав терміново евакуюватися із зон затоплення.

Рівень води підвищується також у Сорочинському водосховищі. Через це населені пункти на річці Самара також перебувають під загрозою повені.

За прогнозами голови Орська Василя Казулиці, рівень води не знизиться найближчими днями, на це може піти півтора-два тижні.

В Орську працюють понад 500 рятувальників, 125 одиниць техніки та 75 плавзасобів, заявили у Міністерстві надзвичайних справ РФ.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня 2023 року підірвали греблю Каховської ГЕС.

Як наслідок — почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовували до Миколаєва та інших міст.

Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

Станом на 2024 рік, російські окупанти досі не дістали з-під завалів тіла жителів Голої Пристані, які загинули через руйнацію греблі Каховської ГЕС.

Підтоплення Снігурівської громади

На світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

На Снігурівщині село Афанасіївка було повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів.

В межах Снігурівської громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків.

У листопаді 2023 року стало відомо, що більше 20 мільйонів гривень нараховано жителям Снігурівської громади в якості компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок підтоплення.