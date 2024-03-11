Протест польських фермерів. Фото: Суспільне

У понеділок, 11 березня, польські фермери заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Угринів» в напрямку Польщі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що на виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини.

Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску «Корчова — Краківець».

На напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ — Ягодин», «Зосін — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Гребене — Рава-Руська», «Медика — Шегині» обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.

Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.

10 березня повідомлялося, що польські фермери тимчасово припинили блокування руху в напрямку пункту пропуску «Краківець».