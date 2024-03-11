У понеділок, 11 березня, польські фермери заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Угринів» в напрямку Польщі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що на виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини.
Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску «Корчова — Краківець».
На напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ — Ягодин», «Зосін — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Гребене — Рава-Руська», «Медика — Шегині» обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.
Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.
10 березня повідомлялося, що польські фермери тимчасово припинили блокування руху в напрямку пункту пропуску «Краківець».
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У понеділок, 11 березня, польські фермери заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Угринів» в напрямку Польщі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що на виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини.
Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску «Корчова — Краківець».
На напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ — Ягодин», «Зосін — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Гребене — Рава-Руська», «Медика — Шегині» обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.
Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.
10 березня повідомлялося, що польські фермери тимчасово припинили блокування руху в напрямку пункту пропуску «Краківець».