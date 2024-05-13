Протести в Грузії. Фото: "Суспільне"

У Грузії цілу ніч тривали протести проти законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу» — так званого закону про «іноагентів» який розпочався ввечері 12 травня у столиці Грузії Тбілісі тривав усю ніч.

Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що ніч минула спокійно, протестувальники співали, танцювали. А вже під ранок до парламенту прибули силовики і відтіснили протестувальників, щоб звільнити підходи до службового входу до парламенту для депутатів.

Ознаки мобілізації спецпризначенців на площі Свободи з'явилися близько четвертої ранку. Водночас до верхнього входу до парламенту почала стягуватися поліція.

Близько 06:00 (05:00 за київським часом) поліція та спецназ почали відтісняти протестувальників із верхніх вулиць та звільнили верхній вхід парламенту. Видання «Новини Грузії» повідомило про «жорстке затримання» кількох протестувальників.

Протести в Грузії. Фото: "Суспільне"

Протести в Грузії. Фото: "Суспільне"

Саме у понеділок, 13 травня, депутати мають розглянути у третьому читанні закон про «іноагентів».

Нагадаємо, що раніше Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, знову закликала керівну партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».

Що відомо про «закон про іноагентів»

Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Нагадаємо, парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.