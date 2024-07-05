У ніч на 5 липня протиповітряна оборона ліквідувала всі 32 БпЛА типу «Shahed 131/136», які росіяни запускали по Україні.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Знищували цілі у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Зазначимо, що у громаді на Київщині уламки збитих російських безпілотників пошкодили 6 приватних будинків та автомобіль, розповів селищний голова Вадим Токар. У будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає.

Зокрема лише над Миколаївською областю було знищено три дрони, про що повідомляла Миколаївська ОВА.