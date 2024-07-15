На Одещині напали на прикордонників. Фото для ілюстрації

В Одеській області напали на прикордонний загін. Прикордонники застрелили одного з нападників.

Про це написала УП із посиланням на дані речника ДПСУ Андрія Демченка.

Зазначається, що напад відбувся в Мар'янівці, що за 15 кілометрів до молдовського кордону, під час перевірки транспортного засобу, в якому, окрім водія, перебували ще четверо людей.

Двоє людей, що знаходилися в машині, почали тікати в різні сторони, після чого один із них напав на військовослужбовця. За інформацією джерела, прикордонник змушений був застосувати зброю для самозахисту. Спочатку він зробив попереджувальні постріли, а потім стріляв у бік нападника. Лікарі швидкої констатували смерть чоловіка та тілесні ушкодження в прикордонника.

«Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності. За цим фактом повідомлено ДБР, інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували. Відзначу, на жаль, це вже не перший випадок нападу на прикордонний наряд порушниками, в результаті яких військовослужбовці вимушені застосовувати зброю для збереження свого життя та здоров’я», — сказав Андрій Демченко.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, втікачами були четверо військовослужбовців-дезертирів.

Пізніше Держбюро розслідувань підтвердило напад дезертирів на прикордонників в Одеській області. За даними бюро, четверо військовослужбовців 14 липня втекли з навчальної частини та пішки хотіли потрапити до Молдови. Для того, аби під'їхати до кордону, вони найняли таксі.

«Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника», — йдеться у повідомленні.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі військового, який намагався нелегально перетнути кордон.

Нагадаємо, 18 квітня, неподалік селища Зарічне на Рівненщині двоє українців напали на працівників прикордонної служби.