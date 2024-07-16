Українські прикордонники затримали 5 чоловіків. Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужба.

Зазначається, що двох запоріжців, закарпатця та прикарпатця затримали за 100 метрів до кордону із Угорщиною прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону.

«У ході реалізації оперативної інформації, наряд помітив групу осіб. Невідомі прямували в бік Тиси, руслом якої проходить кордон з Угорщиною», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, зрозумівши, що їх викрито, чоловіки спробували втекти. Військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників зупинитися.

У ході подальших пошукових заходів, окрім чотирьох чоловіків, які планували порушити кордон, було виявлено двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які здійснювали їх супровід.

Чоловіки зізналися, що скористалися послугами переправників, яким кожен із них мав заплатити по 8 тисяч доларів США.

Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення, передбачені статті 185.10 та 204-1 ККпАП чоловіків доставили до прикордонного підрозділу.

Наразі співробітники оперативно-розшукового підрозділу Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі.

Раніше повідомлялось, що троє порушників намагалися подолати загороджувальний паркан на кордоні зі Словаччиною, один з них виявився переправником.

Нагадаємо, що військовослужбовці Чопського загону на Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Також на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон на гумовому човні.

А біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.