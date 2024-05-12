Президент Росії Володимир Путін та колишній очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу, фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін запропонував призначити нового міністра оборони замість чинного очільника відомства Сергія Шойгу.

Про це стало відомо ввечері у неділю, 12 травня 2024 року, передає російська державна інформагенція ТАСС.

«Путін запропонував Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони», – йдеться у повідомленні.

Проте офіційного указу поки немає.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей — денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.