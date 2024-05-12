Президент Росії Володимир Путін запропонував призначити нового міністра оборони замість чинного очільника відомства Сергія Шойгу.
Про це стало відомо ввечері у неділю, 12 травня 2024 року, передає російська державна інформагенція ТАСС.
«Путін запропонував Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони», – йдеться у повідомленні.
Проте офіційного указу поки немає.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей — денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.
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Президент Росії Володимир Путін запропонував призначити нового міністра оборони замість чинного очільника відомства Сергія Шойгу.
Про це стало відомо ввечері у неділю, 12 травня 2024 року, передає російська державна інформагенція ТАСС.
«Путін запропонував Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони», – йдеться у повідомленні.
Проте офіційного указу поки немає.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей — денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.