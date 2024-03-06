Кадри з пресконференції грецького премʼєра та президента України в Одесі. Фото: Думська

Керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк вважає, що ракетий обстріл російськими окупантами по портовій інфрастуктурі Одеси не пов’язаний з візитом президента Володимира Зеленського.

Про це вона повідомила в етері Донбас.Реалії

На її думку, це пов’язано з терором, який ворог «достатньо методично проводить».

«Відбувається те, що Росія – терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом», – сказала вона.

Речниця також нагадала, що Росія атакувала інфраструктуру Одеси і напередодні зернової угоди, під час неї і після закінчення.

Як відомо, вранці 6 березня російська армія атакувала Одесу. Це відбулося під час візиту до міста президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

У момент атаки глава держави був з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу російськими окупантами по портовій інфрастуктурі Одеси загинуло п'ятеро людей.

Грецьке видання Protothema стверджує, що ціллю російських військ був кортеж президента України Володимира Зеленського. Вибух стався, коли він знаходився за 150 метрів він місцеперебування грецької делегації.

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.