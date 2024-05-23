Удар по Харкову. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

У четвер, 23 травня, російські війська вдарили попередньо 15-ма ракетами по Харкову та Люботину.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

З 10:25 у Харкові пролунали вибухи, а також за межами міста. Вибухи підтвердили міський голова Ігор Терехов та очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

Попередньо відомо, що ворог завдав удари ракетами С-300.

Станом на 12:48 повідомляють про 6 загиблих та 16 поранених. Екстрені служби вже на місцях влучань та надають постраждалим допомогу.

Удар по Харкову. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

На ворожий удар відреагував президент Володимир Зеленський зазначивши, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, — поблизу наших кордонів.

«І це слабкість — не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують. Терор усюди повинен програвати — у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це наш спільний обов’язок — усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу», — сказав він.

Нагадаємо, що у Харківській області евакуювали вже 10 тисяч 980 людей із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.