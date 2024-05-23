У четвер, 23 травня, російські війська вдарили попередньо 15-ма ракетами по Харкову та Люботину.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
З 10:25 у Харкові пролунали вибухи, а також за межами міста. Вибухи підтвердили міський голова Ігор Терехов та очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
Попередньо відомо, що ворог завдав удари ракетами С-300.
Станом на 12:48 повідомляють про 6 загиблих та 16 поранених. Екстрені служби вже на місцях влучань та надають постраждалим допомогу.
На ворожий удар відреагував президент Володимир Зеленський зазначивши, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, — поблизу наших кордонів.
«І це слабкість — не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують. Терор усюди повинен програвати — у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це наш спільний обов’язок — усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу», — сказав він.
Нагадаємо, що у Харківській області евакуювали вже 10 тисяч 980 людей із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.
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У четвер, 23 травня, російські війська вдарили попередньо 15-ма ракетами по Харкову та Люботину.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
З 10:25 у Харкові пролунали вибухи, а також за межами міста. Вибухи підтвердили міський голова Ігор Терехов та очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
Попередньо відомо, що ворог завдав удари ракетами С-300.
Станом на 12:48 повідомляють про 6 загиблих та 16 поранених. Екстрені служби вже на місцях влучань та надають постраждалим допомогу.
На ворожий удар відреагував президент Володимир Зеленський зазначивши, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, — поблизу наших кордонів.
«І це слабкість — не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують. Терор усюди повинен програвати — у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це наш спільний обов’язок — усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу», — сказав він.
Нагадаємо, що у Харківській області евакуювали вже 10 тисяч 980 людей із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.