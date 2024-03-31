Вдень 31 березня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по селу у Зміївському району Харківської області. Відомо про п’ятьох постраждалих.

Про це розповів начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник.

Більше подробиць він не надав, але зазначив, що в області залишається загроза повторних ударів.

Повітряна тривога в Харківській області пролунала о 16:13. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що у місті «гучно».

Нагадаємо, у суботу, 30 березня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.