Росіяни влучили в виробництво Фото: ДСНС України

У Харкові внаслідок по підприємству загинули п’ятеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що у середу, 20 березня, російська армія нанесла ракетний удар по Харкову. Ворожий снаряд влучив у виробниче підприємство. Також пошкоджені складські приміщення, автомобіль, багатоповерхівка.

9 осіб постраждало: з них 7 госпіталізовано, 1 від госпіталізації відмовився, 1 людина на амбулаторному лікуванні. 5 людей загинули.

Крім того, за минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Гатище, Вовчанськ, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Олександрівка, Козача Лопань, Ветеринарне.

Нагадаємо, що за добу, з 20 по 21 березня, ворог чотири рази обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.