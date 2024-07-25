Обстріл Ізмаїльського району. Фото: прокуратура Одеської області

Російські війська другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одещини. Під ударом РФ знову був Ізмаїльський район.

Про це 25 липня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки атаки РФ по Ізмаїльському району. Фото: прокуратура Одеської області Наслідки атаки РФ по Ізмаїльському району. Фото: прокуратура Одеської області

За його даними, внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.

Також, через падіння уламків на приватний будинок постраждали двоє людей.

«Одну людину госпіталізували до медичного закладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська 24 липня атакували Миколаївську область.