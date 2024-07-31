Під ранок 31 липня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами загинув 68-річний чоловік. Його тіло із-під завалів дістали рятувальники. У 73-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики на місці надали їй необхідну допомогу.
Як зазначив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудин, по місту вдарили з безпілотника.
Також внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мешканців Олександрівки. Два чоловіка віком 26 і 53 роки та 54-річна жінка. У них мінно-вибухові травми та акубаротравми. Лікарі надали їм необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Під ранок 31 липня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами загинув 68-річний чоловік. Його тіло із-під завалів дістали рятувальники. У 73-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики на місці надали їй необхідну допомогу.
Як зазначив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудин, по місту вдарили з безпілотника.
Також внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мешканців Олександрівки. Два чоловіка віком 26 і 53 роки та 54-річна жінка. У них мінно-вибухові травми та акубаротравми. Лікарі надали їм необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.