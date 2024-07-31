Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

Під ранок 31 липня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами загинув 68-річний чоловік. Його тіло із-під завалів дістали рятувальники. У 73-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики на місці надали їй необхідну допомогу.

Як зазначив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудин, по місту вдарили з безпілотника.

Також внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мешканців Олександрівки. Два чоловіка віком 26 і 53 роки та 54-річна жінка. У них мінно-вибухові травми та акубаротравми. Лікарі надали їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.