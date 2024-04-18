Росіяни атакували дронами авто хлібокомбінату на Чернігівщині / Фото для ілюстрації

Російські війська здійснили атаку на авто хлібокомбінату у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, внаслідок чого водій отримав контузію.

Про це повідомив глава ОВА Вʼячеслав Чаус.

«Сьогодні ворог атакував дронами автомобіль хлібокомбінату під час розвантаження продовольства біля магазину в одному із сіл Новгород-Сіверського району. На щастя, без жертв. Водій отримав вибухову контузію легкого ступеня», — йдеться в повідомленні.

Як повідомили у МВС України, росіяни атакували, коли водій зупинився біля місцевого магазину, щоб доставити хліб. Унаслідок вибухів постраждав водій 1994 року. Автомобіль та приміщення магазину пошкоджені.

Нагадаємо, російські війська 18 квітня атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області, у результаті чого виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.

Також, 17 квітня росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.