Надзвичайники працюють на місці атаки в Харкові. Фото: ДСНС

Російська армія в ніч проти 5 травня вдарила безпілотником по приватному сектору Харкова.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники працюють на місці атаки в Харкові. Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці атаки в Харкові. Фото: ДСНС

Зазначається, що через атаку постраждалих пʼять людей, серед них — одна дитина. Як заявив міський голова Ігор Терехов, удару зазнав Основ'янський район.

«Внаслідок вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 квадратних метрів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російській війська вчора 4 травня обстріляли з артилерії Очаківської громади на Миколаївщині.