Обстріл Херсона

Російські війська обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини та пошкодили критичну інфраструктуру й житлові квартали. Семеро людей отримали поранення.

Про це 12 липня повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Антонівка, Станіслав, Придніпровське, Томина Балка, Гончарне, Дніпровське, Первомайське, Чорнобаївка, Токарівка, Берислав, Гаврилівка, Тягинка, Дудчани, Хрещенівка, Осокорівка, Львове та місто Херсон.

Також російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, газопровід, фермерське та комунальне підприємства; житлові квартали населених пунктів області, зокрема в 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Пошкоджено гаражні приміщення, приватні автомобілі, а також службове авто рятувальників.

Через російську агресію сім людей дістали поранення, наголосив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».