Пожежа по вулиці Софіівська в Одесі 14 серпня, фото: ДСНС

Ввечері 14 серпня росіяни атакували цивільну припортову інфраструктуру Одеси, поранено дві людини. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, внаслідок атаки поранення різного ступеня отримали двоє людей, 39-річна співробітниця порту та 43-річний водій зерновозу.

Також ввечері 14 сернпя, в момент ракетного терору по Одещині, по вулиці Софіівська виникла пожежа у триповерховому житловому будинку.

За словами рятувальників, це спричинило паніку серед населення через нерозуміння причини її виникнення, адже всі подумали, що це «прильот». Загиблих та постраждалих немає. З мешканцями працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метра. Також на місці працювали всі оперативні служби. Причина пожежі встановлюється.

Пожежа по вулиці Софіівська в Одесі 14 серпня, фото: ДСНС

Пожежа по вулиці Софіівська в Одесі 14 серпня, фото: ДСНС

Пожежа по вулиці Софіівська в Одесі 14 серпня, фото: ДСНС

Пожежа по вулиці Софіівська в Одесі 14 серпня, фото: ДСНС

Пожежа по вулиці Софіівська в Одесі 14 серпня, фото: ДСНС

Пожежа по вулиці Софіівська в Одесі 14 серпня, фото: ДСНС

Пожежа по вулиці Софіівська в Одесі 14 серпня, фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня Сили протиповітряної оборони знищили п‘ять ударних дронів у небі над Миколаївщиною.