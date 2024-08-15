З 1 серпня Росія вийшла з Рамкової конвенції Ради Європи щодо захисту національних меншин.

Таку інформацію 14 серпня опублікували на офіційному правовому порталі РФ.

Зазначимо, що дана Конвенція встановлює ключові принципи поводження з національними меншинами в Європі, включаючи заборону дискримінації та примусової асиміляції, а також гарантує свободу віросповідання і право вільно говорити рідною мовою.

Росія підписала Конвенцію про захист національних меншин у 1996 році.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».

Також повідомлялося, що наступ України змушує Росію змінювати свою стратегію, тому російська армія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на несподіване вторгнення українських сил до Курської області.

Згодом Росія оголосила про «довгострокову паузу» у переговорах з Україною після низки поразок і атак на Курську область.

А 14 серпня в Курській області у російському місті Суджа вперше побували українські журналісти. Вона поспілкувалася з місцевими жителями та показали, як наші бійці роздавали гуманітарку.