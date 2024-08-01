Пожежі на Миколаївщині 31 липня 2024 року, фото: Головне управлінні ДСНС в області

Рятувальники впродовж минулої доби, 31 липня, загасили 31 пожежу на території Миколаївської області — горіли ліс, поля та сміття.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Пожежі на Миколаївщині 31 липня 2024 року, фото: Головне управлінні ДСНС в області Пожежі на Миколаївщині 31 липня 2024 року, фото: Головне управлінні ДСНС в області Пожежі на Миколаївщині 31 липня 2024 року, фото: Головне управлінні ДСНС в області

Одна пожежа сталася на балконі багатоповерхівки – через необережне паління там загорілося сміття, ще одна – в лісі, 29 – на відкритих територіях, 2 – через ворожі обстріли у Баштанському районі. Загальна площа пожеж склала понад 22 гектара.

В декількох випадках вогонь міг перекинутися на приватні будинки, повідомили в ДСНС. Але пожежникам вдалось врятувати декілька будинків та майже 10 господарчих споруд.

Пожежі на Миколаївщині 31 липня 2024 року, фото: Головне управлінні ДСНС в області Пожежі на Миколаївщині 31 липня 2024 року, фото: Головне управлінні ДСНС в області

Загалом на ліквідацію від ДСНС залучались понад 120 вогнеборців, 34 спецавтомобілі. У гасінні допомагали підрозділи місцевих пожежних охорон «Пересадівка», «Галицинове», «Шевченкове».

Нагадаємо, протягом доби, 30 липня, вогнеборці загасили 23 пожежі у Миколаєві та області, загальною площею понад 40 гектарів.