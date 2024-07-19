Пожежі на Миколаївщині 18 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області

За одну добу у Миколаєві та області 155 рятувальників та 10 відділень місцевої пожежної охорони ліквідували 40 пожеж.

Про це 19 липня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За словами надзвичайників, дві пожежі виникли внаслідок російських обстрілів: падіння боєприпасів та уламків призвели до займання сухої трави та чагарників у Вознесенському районі.

Також внаслідок атаки FPV дронами-камікадзе у Куцурубській громаді Миколаївського району горіли чотири господарчі споруди та сухостій.

Інші пожежі сухої рослинності та сміття виникали на відкритих територіях у громадах Баштанського, Вознесенського, Первомайського та Миколаївського районів, а також у Миколаєві. Загальна площа пожеж склала понад 46 гектарів.

Пожежі на Миколаївщині 18 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 18 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 18 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області

У селі Олександрівка під час спроб самотужки загасити пожежу сухостою, який «підбирався» до приватного домоволодіння, надихались димом 75-річний чоловік та 66-річна жінка, їх госпіталізували. Площа пожежі в цьому випадку склала 1,5 гектара.

Пожнивні залишки, спровоковані ймовірними підпалами, вогнеборці ліквідовували у Казанківській громаді Баштанського району, Арбузинській громаді Первомайського району та Березанській громаді Миколаївського району.

Серед інших вогневих випадків: незначне займання в підсобному приміщенні магазину у Вознесенському районі, сміття в тамбурі на третьому поверсі п’ятиповерхівки в Корабельному районі Миколаєва.

Нагадаємо, у Миколаєві та області 17 та в ніч на 18 липня відбулося 45 пожеж. Горіли авто, сміття, суха трава, через російський обстріл, також загорівся ліс. На одній з пожеж загинув чоловік.