Знищений безпілотник. Ілюстраційне фото

Вночі, 31 липня, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. У столиці та на підступах до міста знищили понад 40 дронів, повітряна тривога тривала більше 7 годин.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, жоден безпілотник своєї мети не досяг.

«Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад три десятки російських БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що на ранок, у Києві попередньо без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, 8 червня, Росія атакувала Київ – зафіксовано попадання ракети до приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».