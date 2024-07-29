Херсонська область / Фото з відкритих джерел

У неділю, 28 та в ніч на 29 липня, росіяни обстріляли 21 населений пункт Херсонської області, включно з обласним центром. Під час обстрілів 11 людей дістали поранення, з них — три дитини.

Про це повідомив у очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Золота Балка, Приозерне, Комишани, Садове, Тягинка, Одрадокам'янка, Антонівка, Михайлівка, Микільське, Велетенське, Хрещенівка, Широка Балка, Нова Кубань, Львове, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське, Берислав, Брускинське, Новоберислав та місто Херсон.

За словами Олександра Прокудіна, росіяни поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, освітній заклад, Пункт Незламності, дитячий майданчик та магазин. Ударів також зазнали житлові квартали населених пунктів області, зокрема чотири багатоповерхівки та 58 приватних будинків. Пошкоджено господарчі та складські приміщення, гаражі та приватний транспорт.

Також в неділю, 28 липня, російські війська атакували Очаків в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV. В місті пошкоджено приватний будинок та мотоцикл.