Протягом доби, 5 серпня, росіяни обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області, зокрема й Херсон. Одна людина загинула, ще пʼять дістали поранення.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожими ударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка, Томина Балка, Інгулець, Берислав, Давидів Брід, Львове, Михайлівка та Херсон.
Олександр Прокудін зазначив, що по Бериславському району області росіяни запустили ракету. Але Сили протиповітряної оборони її знищили.
Загалом внаслідок обстрілів минулої доби на Херсонщині є приліт по об’єкту критичної інфраструктури та адмінбудівлі. Також росіяни обстрілювали житлові квартали та пошкодили вісім багатоповерхівок і 13 приватних будинків.
«Через російську агресію одна людина загинула, ще п’ять дістали поранення», — додав очільник ОВА.
Нагадаємо, у понеділок, 5 серпня, російські військові обстріляли територію Миколаївської області. Пошкоджені будинки, база відпочинку та лікарня. Внаслідок атаки виникли пожежі.
|
Слухайте, ну це вже занадтоДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
Протягом доби, 5 серпня, росіяни обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області, зокрема й Херсон. Одна людина загинула, ще пʼять дістали поранення.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожими ударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка, Томина Балка, Інгулець, Берислав, Давидів Брід, Львове, Михайлівка та Херсон.
Олександр Прокудін зазначив, що по Бериславському району області росіяни запустили ракету. Але Сили протиповітряної оборони її знищили.
Загалом внаслідок обстрілів минулої доби на Херсонщині є приліт по об’єкту критичної інфраструктури та адмінбудівлі. Також росіяни обстрілювали житлові квартали та пошкодили вісім багатоповерхівок і 13 приватних будинків.
«Через російську агресію одна людина загинула, ще п’ять дістали поранення», — додав очільник ОВА.
Нагадаємо, у понеділок, 5 серпня, російські військові обстріляли територію Миколаївської області. Пошкоджені будинки, база відпочинку та лікарня. Внаслідок атаки виникли пожежі.