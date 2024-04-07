Оперативно-тактичний комплекс «Іскандер». Фото з відкритих джерел

В суботу ввечері, 6 квітня, російська армія атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«Ворог знов вдарив балістикою по Одещині. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки зазнали руйнувань адміністративна і технічна будівлі. Також постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств – в неї акубаротравма.

«Опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу «Shahed-131/136» вже в іншому напрямку. Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною. Падінням уламків збитих БпЛА пошкоджено кілька будівель та автівки, – додали у ЗСУ.

Нагадмєо, у ніч проти неділі, 7 квітня, Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних БПЛА Shahed-131/136, якими Росія атакувала Україну.

Також російські війська учора, 6 квітня, обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. Постраждалих немає.

Також у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.

Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.