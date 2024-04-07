В суботу ввечері, 6 квітня, російська армія атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеської області.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
«Ворог знов вдарив балістикою по Одещині. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки зазнали руйнувань адміністративна і технічна будівлі. Також постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств – в неї акубаротравма.
«Опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу «Shahed-131/136» вже в іншому напрямку. Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною. Падінням уламків збитих БпЛА пошкоджено кілька будівель та автівки, – додали у ЗСУ.
Нагадмєо, у ніч проти неділі, 7 квітня, Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних БПЛА Shahed-131/136, якими Росія атакувала Україну.
Також російські війська учора, 6 квітня, обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. Постраждалих немає.
Також у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.
Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
В суботу ввечері, 6 квітня, російська армія атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеської області.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
«Ворог знов вдарив балістикою по Одещині. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки зазнали руйнувань адміністративна і технічна будівлі. Також постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств – в неї акубаротравма.
«Опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу «Shahed-131/136» вже в іншому напрямку. Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною. Падінням уламків збитих БпЛА пошкоджено кілька будівель та автівки, – додали у ЗСУ.
Нагадмєо, у ніч проти неділі, 7 квітня, Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних БПЛА Shahed-131/136, якими Росія атакувала Україну.
Також російські війська учора, 6 квітня, обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. Постраждалих немає.
Також у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.
Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.