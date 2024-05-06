Ворожа атака по Миколаївській області. Фото: «НикВести»

За добу, з 5 по 6 травня, ворог тричі обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.

Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 5 травня, о 08:26 ворог спрямував дрон-камікадзе типу «Ланцет» по території Куцурубської громади.

Також 5 травня, о 18:03 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, сьогодні вночі, о 01:00 ворог здійснив артилерійський обстріл по території Куцурубської громади.

Обстріл Миколаєва 28 квітня

Вночі російські війська атакували безпілотним літальним апаратом місто Миколаїв, внаслідок чого було пошкоджено будівлю готелю. По готельному комплексу в Миколаєві влучили трьома дронами типу Shahed-131/136.

Крім того, постраждала і будівля дитячої спортивної школи.

ЗМІ повідомляли, що під час удару люди зуміли сховатись в укритті готелю. Але пізніше волонтер громадського об'єднання «Rebel Volunteers» та підприємець Дмитро Волощенко частина постояльців пошкодженого готелю не встигла сховатися у підвалі та дивом змогли врятуватися.