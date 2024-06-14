Архівне фото «НикВести»

В четвер, 13 червня, російська армія двічі атакувала села в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV, пошкодивши будівлю та лінію електропередач.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Перша атака сталась о 9:00. Ворог спрямував дрон по селу Дмитрівка Куцурубської громади, де постраждала господарча будівля.

О 13:54 росіяни вдарили ракетою по відкритій території за межами населеного пункту Шевченківської громади.

Під вечір о 16:10 удару дронами-камікадзе типу FPV зазнало село Солончаки Куцурубської громади. Було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлено два населені пункти громади, наразі електропостачання відновлено.

У всіх трьох випадках, пишуть в ОВА, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, російські війська вдень та ввечері 11 червня завдали ракетного удару по двох громадах в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає. А у ніч проти 12 червня українська армія атакувала російські зенітні ракетні комплекси, які росіяни розгорнули на території тимчасово окупованого Криму.