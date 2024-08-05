Протягом доби російські окупаційні війська 21 раз обстріляли територію Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, три дістали поранення.
У Покровському районі пошкоджені шість будинків, а також лінію електропередач, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
В Українську Селидівської громади поранено людину, пошкоджено шість будинків, адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Гродівці одна людина загинула і одна поранена.
У Краматорському районі пошкоджена адмінбудівля та нежитлове приміщення пошкоджено в Лимані. Також у Миколаївці пошкоджено пʼять приватних будинків.
У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка.
Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 256 людей, зокрема 28 дітей.
Нагадаємо, в неділю, 4 серпня, російські військові вкотре атакували територію Миколаївської області. Армія РФ завдала мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
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Протягом доби російські окупаційні війська 21 раз обстріляли територію Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, три дістали поранення.
У Покровському районі пошкоджені шість будинків, а також лінію електропередач, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
В Українську Селидівської громади поранено людину, пошкоджено шість будинків, адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Гродівці одна людина загинула і одна поранена.
У Краматорському районі пошкоджена адмінбудівля та нежитлове приміщення пошкоджено в Лимані. Також у Миколаївці пошкоджено пʼять приватних будинків.
У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка.
Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 256 людей, зокрема 28 дітей.
Нагадаємо, в неділю, 4 серпня, російські військові вкотре атакували територію Миколаївської області. Армія РФ завдала мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.