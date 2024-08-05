Обстріл Донеччини / Фото: Донецька ОВА

Протягом доби російські окупаційні війська 21 раз обстріляли територію Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, три дістали поранення.

У Покровському районі пошкоджені шість будинків, а також лінію електропередач, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

В Українську Селидівської громади поранено людину, пошкоджено шість будинків, адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Гродівці одна людина загинула і одна поранена.

У Краматорському районі пошкоджена адмінбудівля та нежитлове приміщення пошкоджено в Лимані. Також у Миколаївці пошкоджено пʼять приватних будинків.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 256 людей, зокрема 28 дітей.

Нагадаємо, в неділю, 4 серпня, російські військові вкотре атакували територію Миколаївської області. Армія РФ завдала мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.