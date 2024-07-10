Російський снаряд. Фото: Укрінформ

Російські війська за минулу добу, 9 липня, обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію одна людини загинула, ще чотири дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що під авіаударами опинилися Дніпровське, Кізомис, Берислав, Станіслав, Антонівка, Токарівка, Широка Балка, Садове, Тягинка, Золота Балка, Ольгівка та місто Херсон.

«Російські військові поцілили в навчальний заклад, житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 18 приватних будинків», — йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено гаражне приміщення та автомобіль.

Нагадаємо, що у ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».