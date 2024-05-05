Російській війська вчора 4 травня обстріляли з артилерії Очаківської громади на Миколаївщині.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Росіяни тричі завдали артилерійських пострілів по громаді о 20:36, 21:16, 22:06.
Уточнюється, що в обох випадках внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що протягом останньої доби російські війська чотири рази обстрілювали Миколаївську область, а також атакували ракетою типу Х-59. Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
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Російській війська вчора 4 травня обстріляли з артилерії Очаківської громади на Миколаївщині.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Росіяни тричі завдали артилерійських пострілів по громаді о 20:36, 21:16, 22:06.
Уточнюється, що в обох випадках внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що протягом останньої доби російські війська чотири рази обстрілювали Миколаївську область, а також атакували ракетою типу Х-59. Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.