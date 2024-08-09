Минулої доби росіяни 46 разів обстріляв 33 населені пункти Сумської області, зафіксовано 130 ударів. Переважно використовували КАБи, артилерію, міномети, гранатомети, а також завдавали ударів FPV-дронами.
Про це 9 серпня повідомили у поліції Сумської області.
«Внаслідок обстрілів загинув 6-річний хлопчик та його 23-річний брат. Поранень зазнали шість мирних мешканців. Пошкоджено три школи, 17 житлових будинків, пошту, три приватні автівки, господарські та адміністративні приміщення агрофірми», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через посилення російських обстрілів Сумщини закрили гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка» щонайменше на 10 днів. Цим коридором люди з окупації поверталися на підконтрольні Україні території.
Також на Сумщині проводять обов’язкову евакуацію у пʼятьох громадах Сумського району. Мова йде про 23 населених пункта, де живуть 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей.
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Минулої доби росіяни 46 разів обстріляв 33 населені пункти Сумської області, зафіксовано 130 ударів. Переважно використовували КАБи, артилерію, міномети, гранатомети, а також завдавали ударів FPV-дронами.
Про це 9 серпня повідомили у поліції Сумської області.
«Внаслідок обстрілів загинув 6-річний хлопчик та його 23-річний брат. Поранень зазнали шість мирних мешканців. Пошкоджено три школи, 17 житлових будинків, пошту, три приватні автівки, господарські та адміністративні приміщення агрофірми», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через посилення російських обстрілів Сумщини закрили гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка» щонайменше на 10 днів. Цим коридором люди з окупації поверталися на підконтрольні Україні території.
Також на Сумщині проводять обов’язкову евакуацію у пʼятьох громадах Сумського району. Мова йде про 23 населених пункта, де живуть 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей.