Наслідки обстрілів РФ Сумської області 8 серпня / Фото: Нацполіція

Минулої доби росіяни 46 разів обстріляв 33 населені пункти Сумської області, зафіксовано 130 ударів. Переважно використовували КАБи, артилерію, міномети, гранатомети, а також завдавали ударів FPV-дронами.

Про це 9 серпня повідомили у поліції Сумської області.

«Внаслідок обстрілів загинув 6-річний хлопчик та його 23-річний брат. Поранень зазнали шість мирних мешканців. Пошкоджено три школи, 17 житлових будинків, пошту, три приватні автівки, господарські та адміністративні приміщення агрофірми», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів РФ Сумської області 8 серпня / Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів РФ Сумської області 8 серпня / Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів РФ Сумської області 8 серпня / Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів РФ Сумської області 8 серпня / Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів РФ Сумської області 8 серпня / Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів РФ Сумської області 8 серпня / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, через посилення російських обстрілів Сумщини закрили гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка» щонайменше на 10 днів. Цим коридором люди з окупації поверталися на підконтрольні Україні території.

Також на Сумщині проводять обов’язкову евакуацію у пʼятьох громадах Сумського району. Мова йде про 23 населених пункта, де живуть 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей.