Російські війська сьогодні, 1 березня вдарили по Вовчанську в Харківській області. Унаслідок цього постраждав чоловік.

Як повідомили в поліції Харківської області, у місті пролунало щонайменше 30 вибухів.

«Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав місцевий мешканець 1956 року народження», — йдеться в повідомленні.

На місцях «прильотів» працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Обстріл Вовчанська Харківської області 1 березня / Фото: Нацполіція Обстріл Вовчанська Харківської області 1 березня / Фото: Нацполіція Обстріл Вовчанська Харківської області 1 березня / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Також РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонської області, загинула людина і двоє поранені, пошкоджені понад 50 будинків, адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди та об’єкт критичної інфраструктури. 29 лютого, війська РФ поранили двох жителів Херсонської області.

29 лютого, 11 населених пунктів Запорізької області опинилися під ворожим вогнем, зафіксовано 200 ударів, загинув чоловік.